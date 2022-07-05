СК начал проверку по фактам пыток российских военнопленных
Организованы проверки по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Согласно данным, российские военнослужащие, которые вернулись на родину из плена, сообщили следователям о многочисленных фактах насилия со стороны представителей Украины. Отмечается, что по итогам проверок будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю», — приводит RT сообщение СК.
Ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что по прямому указанию президента Владимира Путина 29 июня состоялся обмен 144 украинских пленных на 144 российских военнослужащих, напоминает Газета.ru. При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что порядка двух тысяч украинских военных находятся в плену, отмечают «Известия».
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