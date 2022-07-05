СК начал проверку по фактам пыток российских военнопленных

Следственный комитет начал проверки по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену

В Росздравнадзоре заявили о том, что дефицита лекарств в России нет

Генсек НАТО запустил процесс ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин дал согласие на обсуждение слияния компании с «Русалом»

Цены на газ в Европе поднялись выше 1800 долларов за тысячу кубометров