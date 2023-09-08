Сивков: Спутники Маска Starlink не помогли бы Киеву атаковать Черноморский флот

Спутниковая связь Starlink не поможет ВСУ атаковать Крым и Черноморский флот, так как у Украины нет оружия, которое способно обойти оборону российских кораблей, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН.

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что он не отключал спутниковую связь Starlink у побережья Крыма в 2022 году, но и не включал – она просто не работала. Он подтвердил, что «органы власти» просили его активировать Starlink на всем пути до Севастополя. По его словам, в таком случае SpaceX была бы замешана в эскалации конфликта. Сивков объяснил, что провал ВСУ не связан со спутниками.