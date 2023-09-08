Сивков: Спутники Маска Starlink не помогли бы Киеву атаковать Черноморский флот

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук заявил НСН, что у ВСУ просто нет эффективного оружия, любые атаки российские корабли смогут отбить. 

Спутниковая связь Starlink не поможет ВСУ атаковать Крым и Черноморский флот, так как у Украины нет оружия, которое способно обойти оборону российских кораблей, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН.

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что он не отключал спутниковую связь Starlink у побережья Крыма в 2022 году, но и не включал – она просто не работала. Он подтвердил, что «органы власти» просили его активировать Starlink на всем пути до Севастополя. По его словам, в таком случае SpaceX была бы замешана в эскалации конфликта. Сивков объяснил, что провал ВСУ не связан со спутниками.

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«Спутники Starlink играют только роль канала связи, не более того. Определение расположения осуществляется через GPS. Украинские катера уничтожаются огнем с кораблей. Когда они продвигались, их спокойно уничтожали, ни один не прорвался. Никакого серьезного поражения нашему флоту эти катера даже с помощью Starlink нанести не могли бы. Были приняты дополнительные меры защиты – противокатерная оборона и так далее, все работает на 100% эффективно», - отметил он.

По его словам, у ВСУ самыми опасными можно считать крылатые ракеты «Гарпун», но их легко обнаруживают системы ПВО, после чего оружие уничтожается.

«Разговоры о том, что у Украины есть какие-то подводные дроны – это полный бред. Еще важно понимать, что такие дроны не должны быть полностью погружены, иначе не будет связи со спутниками. У ВСУ есть только быстроходные катера со взрывчаткой, которые могут иметь успех только в случае, если атакуют незащищенную цель. В настоящее время беспилотных летательных аппаратов и катеров, которые эффективно работают, у Украины нет. Наибольшую опасность могли бы представлять подводные диверсанты, но их у Украины тоже нет. Крылатые ракеты «Гарпун» - это серьезное оружие, которое представляет угрозу даже для вооруженного корабля. Но наши корабли имеют эффективные системы ПВО, эти ракеты легко будут уничтожены», - рассказал собеседник НСН.

В ночь на 30 августа ВСУ пытались высадить десант в Крыму. Самолетом морской авиации Черноморского Флота в были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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