«Будем глушить!»: Россия нашла способ противодействовать спутникам Starlink
Владимир Прохватилов заявил в эфире НСН, что никакой информации о воздействии России на военные спутники США и НАТО нет, а спутники Starlink используются непосредственно против нашей страны.
Российские военные нашли способ противодействовать спутникам Starlink и могут глушить их, так как аппараты используются непосредственно против РФ, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.
Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил в интервью газете The Washington Post, что США стремятся вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников Starlink до тысячи аппаратов для нужд американских военных. По его словам, Россия якобы пытается группировку глушить, но безуспешно. Прохватилов напомнил, что Starlink используются непосредственно против России на Украине.
«Наши военные нашли способ противодействовать спутникам Starlink. Да, такой инструментарий найден. Его суть никто не раскрывает, это военная тайна. Спутники Starlink непосредственно участвуют в военном конфликте на Украине. Мы их глушим и будем глушить. Мы умеем это делать. Был момент, когда Илон Маск отказывался предоставить Украине право использовать Starlink против русских, но Пентагон заплатил ему несколько сотен миллионов долларов», - отметил он.
Также Прохватилов объяснил, что спутники Starlink не собирают данные самостоятельно, им передается информация с группировок спутников США и НАТО.
«Военные спутники и спутники Starlink – это разные вещи. Starlink – это чисто коммуникационные спутники, которые обеспечивают передачу необходимой информации с разведывательных военных спутников на землю. На украинских морских дронах стоят новейшие квадратные антенны Starlink, но сами они не собирают информацию, им передается информация с группировок спутников США и НАТО. Мы можем глушить спутники Starlink, о воздействии на военные спутники США и НАТО информации нет. Дистанционное воздействие на военные спутники США – это прямой конфликт с ними. В отношении наших спутников они тоже могут делать что-то, на низких орбитах даже в отношении наших космических кораблей. Но такой информации нет», - рассказал собеседник НСН.
Российская группировка «Юг» 12 августа уничтожила пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке, передает «Радиоточка НСН» со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
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