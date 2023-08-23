«Будем глушить!»: Россия нашла способ противодействовать спутникам Starlink

«Наши военные нашли способ противодействовать спутникам Starlink. Да, такой инструментарий найден. Его суть никто не раскрывает, это военная тайна. Спутники Starlink непосредственно участвуют в военном конфликте на Украине. Мы их глушим и будем глушить. Мы умеем это делать. Был момент, когда Илон Маск отказывался предоставить Украине право использовать Starlink против русских, но Пентагон заплатил ему несколько сотен миллионов долларов», - отметил он.

Также Прохватилов объяснил, что спутники Starlink не собирают данные самостоятельно, им передается информация с группировок спутников США и НАТО.

«Военные спутники и спутники Starlink – это разные вещи. Starlink – это чисто коммуникационные спутники, которые обеспечивают передачу необходимой информации с разведывательных военных спутников на землю. На украинских морских дронах стоят новейшие квадратные антенны Starlink, но сами они не собирают информацию, им передается информация с группировок спутников США и НАТО. Мы можем глушить спутники Starlink, о воздействии на военные спутники США и НАТО информации нет. Дистанционное воздействие на военные спутники США – это прямой конфликт с ними. В отношении наших спутников они тоже могут делать что-то, на низких орбитах даже в отношении наших космических кораблей. Но такой информации нет», - рассказал собеседник НСН.

Российская группировка «Юг» 12 августа уничтожила пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке, передает «Радиоточка НСН» со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

