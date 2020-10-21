Заложники Донбасса. Царев исключил «реинтеграцию» при Зеленском
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН заявил, что Украина должна соблюдать все пункты Минских соглашений.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, а также первый президент Украины Леонид Кравчук перечислил этапы реинтеграции Донбасса. По его мнению, это прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование там исполнительной власти и принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН назвал заявление Кравчука осторожным. По его словам, бывший президент постарался не провоцировать радикалов и не озвучил все остальные пункты Минских соглашений, предусматривающие интересы ДНР и ЛНР.
«Кравчук, с одной стороны, озвучил пункты, которые записаны в Минском соглашении, с другой стороны, не озвучил их все. Он забыл про амнистию, закон о которой потерян и не подписан ни Порошенко, и Зеленским. Он забыл про внесение в Конституцию особого статуса Донбасса. Он постарался сказать что-то, но при этом и не вызвать негатив со стороны радикалов. В Минских соглашениях все четко записано - должен быть принят закон, отдельный для Луганской и Донецкой республик, учитывающий их особенности, согласован с республиками перед тем, как он должен быть принят, чтобы он их устраивал. И потом должны проходить выборы. Минские соглашения очень емкие, содержательные, там все подробно описано, как и что нужно делать», - рассказал он.
Собеседник НСН заявил, что не видит предпосылок для какого-либо развития ситуации на Донбассе - ни в сторону реинтеграции в состав Украины, ни в сторону интеграции в состав России.
«Я думаю, что состояние неопределенности будет продолжаться. Реинтеграция Донбасса в Украину при Зеленском уже, видимо, невозможна. У него нет желания входить в конфликт с радикалами, нести какие-то риски. Я не слышал ни одного заявления ни от одного должностного лица в Российской Федерации, которые говорили бы о том, что воссоединение с Россией возможно. Поэтому, скорее всего, ситуация будет и дальше находиться в ситуации, в которой и есть, и это не радует. Жители этих республик, сделав выбор в пользу России, получились заложниками, даже несмотря на то, что обстрелы сейчас уменьшились, экономическая ситуация внутри республик желает лучшего. Предприятия режут на металлолом, зарплаты низкие, не всегда вовремя выплачиваются, продукты питания дорогие, ситуация в медицине удручающая», - объяснил Царев.
Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН подтвердил готовность самопровозглашенной республики к отказу Украины от Минских договоренностей. По его словам, в Донбассе готовы, в том числе, и к сценарию вхождения в состав России.
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