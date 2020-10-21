Заложники Донбасса. Царев исключил «реинтеграцию» при Зеленском

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, а также первый президент Украины Леонид Кравчук перечислил этапы реинтеграции Донбасса. По его мнению, это прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование там исполнительной власти и принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН назвал заявление Кравчука осторожным. По его словам, бывший президент постарался не провоцировать радикалов и не озвучил все остальные пункты Минских соглашений, предусматривающие интересы ДНР и ЛНР.

«Кравчук, с одной стороны, озвучил пункты, которые записаны в Минском соглашении, с другой стороны, не озвучил их все. Он забыл про амнистию, закон о которой потерян и не подписан ни Порошенко, и Зеленским. Он забыл про внесение в Конституцию особого статуса Донбасса. Он постарался сказать что-то, но при этом и не вызвать негатив со стороны радикалов. В Минских соглашениях все четко записано - должен быть принят закон, отдельный для Луганской и Донецкой республик, учитывающий их особенности, согласован с республиками перед тем, как он должен быть принят, чтобы он их устраивал. И потом должны проходить выборы. Минские соглашения очень емкие, содержательные, там все подробно описано, как и что нужно делать», - рассказал он.