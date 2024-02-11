Мать Сырского посоветовала россиянам защищать страну в зоне СВО

«Езжайте и защищайте Россию», - сказала он.

В свою очередь корреспонденты RT пообщались с отцом Сырского. По словам мужчины, новость о назначении сына главкомом ВСУ вызвала у него те же чувства, что и у большинства россиян.

Ранее Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом 8 февраля. Глава государства потребовал от него изменить подход к вопросам мобилизации и ротации, отмечает «Радиоточка НСН».

