Мать Сырского посоветовала россиянам защищать страну в зоне СВО

Мать нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского призвала россиян отстаивать интересы страны в зоне спецоперации. Запись беседы с женщиной появилась в Telegram-канале издания Ruptly.

Ничего не поменяется: Кадровые перестановки в ВСУ не повлияют на действия России

«Езжайте и защищайте Россию», - сказала он.

В свою очередь корреспонденты RT пообщались с отцом Сырского. По словам мужчины, новость о назначении сына главкомом ВСУ вызвала у него те же чувства, что и у большинства россиян.

Ранее Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом 8 февраля. Глава государства потребовал от него изменить подход к вопросам мобилизации и ротации, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры