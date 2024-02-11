Мать Сырского посоветовала россиянам защищать страну в зоне СВО
Мать нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского призвала россиян отстаивать интересы страны в зоне спецоперации. Запись беседы с женщиной появилась в Telegram-канале издания Ruptly.
«Езжайте и защищайте Россию», - сказала он.
В свою очередь корреспонденты RT пообщались с отцом Сырского. По словам мужчины, новость о назначении сына главкомом ВСУ вызвала у него те же чувства, что и у большинства россиян.
Ранее Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом 8 февраля. Глава государства потребовал от него изменить подход к вопросам мобилизации и ротации, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru