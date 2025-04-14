Симоньян считает очевидным желание Запада дать заднюю по Украине
14 апреля 202501:36
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала действия западных стран в отношении конфликта вокруг Украины.
Она назвала очевидным желание Запада дать заднюю по Украине. При этом Киеву не на что рассчитывать. «Все ведет к завершению войны», — указала журналист.
Ранее Симоньян заявила, что Зеленский стал зависим от наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Симоньян считает очевидным желание Запада дать заднюю по Украине
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru