Симоньян считает очевидным желание Запада дать заднюю по Украине

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала действия западных стран в отношении конфликта вокруг Украины.

Симоньян заявила, что Украину ждет разделение по примеру Польши

Она назвала очевидным желание Запада дать заднюю по Украине. При этом Киеву не на что рассчитывать. «Все ведет к завершению войны», — указала журналист.

Ранее Симоньян заявила, что Зеленский стал зависим от наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМаргарита Симоньян

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