Симоньян считает, что Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году

Конфликт вокруг Украины может завершиться в текущем году, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян считает очевидным желание Запада дать заднюю по Украине

«Если не произойдёт ничего совершенно непредвиденного, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт», — заявила она.

Ранее Симоньян заявила, что Зеленский стал зависим от наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМаргарита Симоньян

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