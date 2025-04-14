Симоньян считает, что Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году
14 апреля 202503:01
Конфликт вокруг Украины может завершиться в текущем году, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Если не произойдёт ничего совершенно непредвиденного, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт», — заявила она.
Ранее Симоньян заявила, что Зеленский стал зависим от наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru