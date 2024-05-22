Судя по документам, в которых названы имена, фамилии и даты рождения украинских военных, в списке представлены 500 человек.

По словам Симоньян, украинские власти выбрали из 500 бойцов только 38 «ценных».

Ранее бывший боец ЛНР Александр Аверин заявил «Свободной прессе», что ключевым звеном украинских атак на Черноморский флот являются беспилотники НАТО.

