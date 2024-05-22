Симоньян опубликовала имена пленных солдат ВСУ, которых Киев не хочет менять

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян представила список украинских военнопленных, которых власти Украины отказываются включать в списки на обмен. Соответствующий перечень она опубликовала в своих соцсетях.

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Судя по документам, в которых названы имена, фамилии и даты рождения украинских военных, в списке представлены 500 человек.

По словам Симоньян, украинские власти выбрали из 500 бойцов только 38 «ценных».

Ранее бывший боец ЛНР Александр Аверин заявил «Свободной прессе», что ключевым звеном украинских атак на Черноморский флот являются беспилотники НАТО.

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