Минобороны РФ: В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ
Безэкипажные катера (БЭК) Вооружённых сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что операторов средств наблюдения передали данные об обнаружении целей экипажам многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.
Уничтожившие БЭК лётчики отметили, что это весьма сложная задача, так как из-за маленьких размеров цели её очень трудно обнаружить на фоне моря.
«Сложность задачи заключается и в том, что на прицеливание во время пикирования на цель у тебя доли секунды», – цитирует министерство одного из пилотов.
Ранее в Минобороны заявили, что авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии уничтожили два цеха сборки беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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