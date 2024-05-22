Минобороны РФ: В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ

В сообщении говорится, что операторов средств наблюдения передали данные об обнаружении целей экипажам многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

Уничтожившие БЭК лётчики отметили, что это весьма сложная задача, так как из-за маленьких размеров цели её очень трудно обнаружить на фоне моря.

«Сложность задачи заключается и в том, что на прицеливание во время пикирования на цель у тебя доли секунды», – цитирует министерство одного из пилотов.

Ранее в Минобороны заявили, что авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии уничтожили два цеха сборки беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

