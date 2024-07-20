Силы ПВО за сутки сбили две ракеты ATACMS и 74 беспилотника
20 июля 202413:27
Российские силы противовоздушной обороны за последние сутки сбили 74 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, за сутки силы ПВО сбили две американские тактические ракеты ATACMS и четыре снаряда HIMARS.
Также сбито 74 беспилотника. Из них 27 уничтожили над территорией России, уточнили в ведомстве.
В пятницу, 19 июля, силы ПВО сбили три ракеты ATACMS. Погибших, пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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- Силы ПВО за сутки сбили две ракеты ATACMS и 74 беспилотника
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru