Силы ПВО за сутки сбили две ракеты ATACMS и 74 беспилотника

По данным ведомства, за сутки силы ПВО сбили две американские тактические ракеты ATACMS и четыре снаряда HIMARS.

Также сбито 74 беспилотника. Из них 27 уничтожили над территорией России, уточнили в ведомстве.

В пятницу, 19 июля, силы ПВО сбили три ракеты ATACMS. Погибших, пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

