ЦКБР: В России смогли изучить украинский дрон-камикадзе

Российские специалисты смогли получить украинский дрон-камикадзе, который способен разгоняться при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

По его словам, это принципиально новая и дорогая разработка, которая оснащена реактивным двигателем. Специалист объяснил, что такие изменения в беспилотнике сокращают дальность его полета, но позволяют в нужный момент осуществить резкий старт.