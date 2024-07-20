ЦКБР: В России смогли изучить украинский дрон-камикадзе

Российские специалисты смогли получить украинский дрон-камикадзе, который способен разгоняться при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

По его словам, это принципиально новая и дорогая разработка, которая оснащена реактивным двигателем. Специалист объяснил, что такие изменения в беспилотнике сокращают дальность его полета, но позволяют в нужный момент осуществить резкий старт.

ПВО уничтожила украинские дроны над Ростовской, Белгородской и Курской областями

При этом Кузякин подчеркнул, что изучение этого украинского дрона позволит выработать меры по противодействию данному беспилотнику.

Ранее «Известия» сообщили, что на Сахалине прошли испытания дрона с искусственным интеллектом «Иволга».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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