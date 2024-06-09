Силы ПВО за сутки сбили 66 украинских БПЛА и 13 ракет HIMARS

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны перехватили 66 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

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По данным ведомства, сбит вертолет Ми-9 воздушных сил Украины. Также перехвачено 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожено 276 вертолетов и более 25,4 тысячи украинских беспилотников, уточнили в Минобороны.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ пытались атаковать регион с помощью 15 дронов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаМинобороны

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