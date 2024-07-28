Американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35
28 июля 202401:18
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper возглавляемой США антитеррористической «коалиции» опасно сблизился с самолётом Су-35 ВКС России, сообщает RT.
Это произошло в небе над Сирией в провинции Хомс.
После этого российский лётчик своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.
В последний раз MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в середине июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru