Силы ПВО за сутки сбили 162 украинских беспилотника
4 августа 202413:51
За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили 162 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны России.
Из 162 беспилотников 82 уничтожено вне зоны спецоперации. Также силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
В воскресенье при атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Шебекино погибла мирная жительница, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru