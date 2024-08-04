Силы ПВО за сутки сбили 162 украинских беспилотника

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили 162 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны России.

Дроны-камикадзе атаковали три села в Белгородской области

Из 162 беспилотников 82 уничтожено вне зоны спецоперации. Также силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В воскресенье при атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Шебекино погибла мирная жительница, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиПВО

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