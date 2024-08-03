Дроны-камикадзе атаковали три села в Белгородской области
3 августа 202420:53
Три села в Белгородской области были атакованы с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Петровка беспилотник влетел в гараж, пробив стену, поврежден автомобиль.
В селе Муром Шебекинского округа поврежден частный дом, пробита кровля и выбиты стекла.
Ранее в Минобороны России сообщили о том, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили ракету ЗРК Patriot и девять снарядов РСЗО HIMARS, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru