Дроны-камикадзе атаковали три села в Белгородской области

Три села в Белгородской области были атакованы с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области украинские БПЛА атаковали нефтебазу

По его словам, в селе Петровка беспилотник влетел в гараж, пробив стену, поврежден автомобиль.

В селе Муром Шебекинского округа поврежден частный дом, пробита кровля и выбиты стекла.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили ракету ЗРК Patriot и девять снарядов РСЗО HIMARS, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиВСУУкраина

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