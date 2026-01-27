Фитнес-тренер назвала ошибки, мешающие похудеть и удержать вес

Главными причинами неудач при снижении веса становятся неверная мотивация и нереалистичные цели, рассказала фитнес-тренер и нутрициолог Евгения Ян в разговоре с «ФедералПресс». По ее словам, люди часто начинают худеть «за компанию» или из-за внешних обстоятельств, а также сразу выбирают жесткий режим, который невозможно долго выдерживать.

Эксперт отметила, что резкий отказ от привычной еды, ежедневные тренировки и строгий контроль режима быстро приводят к усталости и срывам. Более эффективным подходом она назвала постепенные изменения — небольшие шаги в питании и активности, которые можно встроить в повседневную жизнь без стресса.