Фитнес-тренер назвала ошибки, мешающие похудеть и удержать вес

Главными причинами неудач при снижении веса становятся неверная мотивация и нереалистичные цели, рассказала фитнес-тренер и нутрициолог Евгения Ян в разговоре с «ФедералПресс». По ее словам, люди часто начинают худеть «за компанию» или из-за внешних обстоятельств, а также сразу выбирают жесткий режим, который невозможно долго выдерживать.

Эксперт отметила, что резкий отказ от привычной еды, ежедневные тренировки и строгий контроль режима быстро приводят к усталости и срывам. Более эффективным подходом она назвала постепенные изменения — небольшие шаги в питании и активности, которые можно встроить в повседневную жизнь без стресса.

Спасибо СМИ и звездам: Диетолог объяснила взрыв интереса россиян к похудению

Отдельно специалист обратила внимание на отношение к срывам. По ее словам, разовое отклонение от режима не приводит к мгновенному набору веса и не обесценивает уже проделанную работу. Важно не испытывать чувство вины и спокойно возвращаться к привычному плану.

В качестве устойчивой стратегии тренер рекомендовала принцип баланса в питании, при котором основную часть рациона составляет обычная здоровая еда, а меньшая доля отводится любимым продуктам. Отсутствие жестких запретов, по ее мнению, снижает риск срывов и помогает сохранить результат надолго, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СпортФитнес

Горячие новости

Все новости

партнеры