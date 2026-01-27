Юрист оценил риск взыскания с Долиной почти 8 миллионов рублей

Певицу Ларису Долину теоретически могут обязать выплатить почти 8 млн рублей исполнительского сбора из-за привлечения судебных приставов к ее выселению, однако оснований для этого может и не быть. Об этом в беседе с aif.ru заявил юрист Александр Хаминский.

Он пояснил, что после получения постановления о возбуждении исполнительного производства у должника есть пять дней на добровольное исполнение решения суда. В случае пропуска этого срока с должника взыскивается исполнительский сбор в размере 7% от стоимости имущества. С учетом оценки квартиры Долиной в 112 миллионов рублей сумма сбора могла бы составить 7,84 миллионов рублей.