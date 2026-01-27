Юрист оценил риск взыскания с Долиной почти 8 миллионов рублей

Певицу Ларису Долину теоретически могут обязать выплатить почти 8 млн рублей исполнительского сбора из-за привлечения судебных приставов к ее выселению, однако оснований для этого может и не быть. Об этом в беседе с aif.ru заявил юрист Александр Хаминский.

Он пояснил, что после получения постановления о возбуждении исполнительного производства у должника есть пять дней на добровольное исполнение решения суда. В случае пропуска этого срока с должника взыскивается исполнительский сбор в размере 7% от стоимости имущества. С учетом оценки квартиры Долиной в 112 миллионов рублей сумма сбора могла бы составить 7,84 миллионов рублей.

При этом, по словам юриста, исполнительное производство было возбуждено 12 января, а квартира была передана новой владелице 19 января, то есть формально на седьмой день. Однако ключевым остается вопрос, когда именно Долина получила постановление, каким способом оно направлялось и учитывался ли факт ее нахождения за пределами России.

Хаминский отметил, что при позднем получении документа или согласовании даты передачи квартиры с приставами оснований для взыскания исполнительского сбора не возникает. Он допустил, что передача ключей могла быть осуществлена в согласованный срок, что исключает наличие просрочки, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
