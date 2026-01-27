Британия с 2024 года увеличила число своих военных на Украине

Число британских военнослужащих, находящихся на Украине, увеличилось после прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в парламенте.

По его словам, на территории Украины продолжают находиться британские военные, которые обеспечивают безопасность посольства в Киеве и оказывают содействие украинской стороне в вопросах обороны, отмечает RT.