Британия с 2024 года увеличила число своих военных на Украине
Число британских военнослужащих, находящихся на Украине, увеличилось после прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в парламенте.
По его словам, на территории Украины продолжают находиться британские военные, которые обеспечивают безопасность посольства в Киеве и оказывают содействие украинской стороне в вопросах обороны, отмечает RT.
Министр уточнил, что присутствие военного персонала сохраняется с момента возобновления работы оборонной секции британского посольства весной 2022 года, однако после последних парламентских выборов численность этого контингента выросла. Он подчеркнул, что Лондон расширяет поддержку Киева по его запросу.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявлял, что Лондон вовлечен в украинский конфликт глубже, чем большинство стран НАТО. По его словам, речь идет не только о политической и военной поддержке, но и о подтвержденном присутствии на Украине британских военных специалистов, включая инструкторов и подразделения спецназа, передает «Радиоточка НСН».
