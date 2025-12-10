Над российскими регионами сбили 12 БПЛА за два часа
10 декабря 202510:10
Дежурные средства ПВО за два часа сбили над Россией 12 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В период с 7.00 до 9.00 мск... перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указало ведомство.
По пять БПЛА ликвидировали в Брянской области и Московском регионе, в том числе четыре дрона, летевших на Москву. Еще два беспилотника уничтожили над Калужской областью.
Минувшей ночью военные ликвидировали 20 украинских БПЛА в четырех регионах России, пишет 360.ru.
