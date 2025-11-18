Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву

С начала военной операции на Украине российские регионы регулярно сообщают о попытках атак беспилотников. Больше всего обстрелам приграничные регионы. Под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

