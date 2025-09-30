Глава Пентагона получил удар в пах в прямом эфире

Глава Минобороны США Пит Хегсет попытался исполнить трюк со скейтбордом и попал в неловкую ситуацию, сообщает «Лента.ру».

Хегсет: Трамп не позволит превратить «Дядю Сэма» в «дядюшку-сосунка»

Это произошло в прямом эфире Fox News. Министр наступает ногой на скейтборд, после чего доска ударяет его в пах.

Инцидент произошел в рамках сегмента, посвящённого академии скейтбординга – глава Пентагона в компании ведущих решил испытать способность кататься под руководством профессионального тренера. Хегсет не выдержал боли и согнулся. Попытка оказалась неудачной.

Ранее Белый дом опроверг слухи о поиске замены главы Пентагона Хегсета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПентагонСША

Горячие новости

Все новости

партнеры