Глава Пентагона получил удар в пах в прямом эфире
Глава Минобороны США Пит Хегсет попытался исполнить трюк со скейтбордом и попал в неловкую ситуацию, сообщает «Лента.ру».
Это произошло в прямом эфире Fox News. Министр наступает ногой на скейтборд, после чего доска ударяет его в пах.
Инцидент произошел в рамках сегмента, посвящённого академии скейтбординга – глава Пентагона в компании ведущих решил испытать способность кататься под руководством профессионального тренера. Хегсет не выдержал боли и согнулся. Попытка оказалась неудачной.
Ранее Белый дом опроверг слухи о поиске замены главы Пентагона Хегсета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
