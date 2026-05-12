В России от ударов ВСУ за неделю погибли 25 человек
Более 20 мирных жителей России погибли в результате атак ВСУ за неделю 4-10 мая. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, передает РИА Новости.
Всего за прошедшую неделю от обстрелов со стороны Украины пострадали 234 мирных гражданина.
«Ранены 209 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 25 человек, в том числе один несовершеннолетний», - отметил Мирошник.
При этом ВСУ выпустили не менее 3594 боеприпасов по гражданским объектам на территории РФ.
Ранее Мирошник рассказал, что украинские боевики преднамеренно атакуют медицинский транспорт, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, пишет 360.ru.
