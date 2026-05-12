Новак: Рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 0,4%

Экономический рост России в текущем году прогнозируется на уровне 0,4%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям».



По словам зампреда правительства, ожидается, что в 2026 году сохранится положительная динамика ВВП в 0,4%.

«Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», — указал Новак.

Как отметил вице-премьер, правительство работает над возвращением экономической динамики к стабильному и долгосрочному росту, который соответствует средним темпам в мире. Также власти стремятся к достижению национальных целей развития. В том числе предпринимаются шаги для обеспечения перехода в более продуктивные сферы ресурсов, рабочей силы, инвестиций.



Ранее президент Владимир Путин рассказал, что ВВП России за январь–февраль текущего года сократился на 1,8%. По словам главы государства, причинами снижения стали в том числе календарные и погодные факторы, пишет 360.ru.

