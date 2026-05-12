СМИ: ОАЭ могли атаковать НПЗ в Иране

Объединенные Арабские Эмираты могли тайно атаковать Иран в апреле после объявленного президентом США Дональдом Трампом прекращения огня. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что ОАЭ публично не подтвердили такие действия. По данным источников, удары включали атаку на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе. После ударов Иран атаковал в ответ ОАЭ и Кувейт.

Случившееся не вызвало негативной реакции США, которые втайне приветствовали присоединение Абу-Даби к противостоянию.

Между тем Соединенные Штаты ударили по порту Кешм и городу Бендер-Аббас в Иране. На фоне этого в Вашингтоне заявили, что прекращение огня с исламской республикой продолжает действовать, пишет 360.ru.

