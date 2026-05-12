СМИ: ОАЭ могли атаковать НПЗ в Иране
Объединенные Арабские Эмираты могли тайно атаковать Иран в апреле после объявленного президентом США Дональдом Трампом прекращения огня. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что ОАЭ публично не подтвердили такие действия. По данным источников, удары включали атаку на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе. После ударов Иран атаковал в ответ ОАЭ и Кувейт.
Случившееся не вызвало негативной реакции США, которые втайне приветствовали присоединение Абу-Даби к противостоянию.
Между тем Соединенные Штаты ударили по порту Кешм и городу Бендер-Аббас в Иране. На фоне этого в Вашингтоне заявили, что прекращение огня с исламской республикой продолжает действовать, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В России от ударов ВСУ за неделю погибли 25 человек
- Сигналы от США? Дело против Ермака совпало с разгромным интервью про Зеленского
- СМИ: ОАЭ могли атаковать НПЗ в Иране
- В России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей
- Над тремя российскими регионами уничтожили 27 дронов ВСУ
- Новак: Рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 0,4%
- СМИ: Украина предложила прекратить удары по аэропортам
- Правительство РФ назвало главной задачей рост производительности труда
- СМИ: Меркель не ответила на вопрос о себе как посреднике между Россией и ЕС
- Власти РФ рассказали о высоких темпах роста реальных денежных доходов россиян