Над тремя российскими регионами уничтожили 27 дронов ВСУ
12 мая 202607:35
Юлия Савченко
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России почти 30 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В период с 00.00 мск до 07.00 мск... перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указывает ведомство.
Дроны нейтрализовали в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.
Ранее украинские БПЛА атаковали Чечню, в результате пострадали шесть мирных жителей, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В России от ударов ВСУ за неделю погибли 25 человек
- Сигналы от США? Дело против Ермака совпало с разгромным интервью про Зеленского
- СМИ: ОАЭ могли атаковать НПЗ в Иране
- В России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей
- Над тремя российскими регионами уничтожили 27 дронов ВСУ
- Новак: Рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 0,4%
- СМИ: Украина предложила прекратить удары по аэропортам
- Правительство РФ назвало главной задачей рост производительности труда
- СМИ: Меркель не ответила на вопрос о себе как посреднике между Россией и ЕС
- Власти РФ рассказали о высоких темпах роста реальных денежных доходов россиян