Над тремя российскими регионами уничтожили 27 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России почти 30 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Над регионами России уничтожили 44 беспилотника ВСУ за четыре часа

«В период с 00.00 мск до 07.00 мск... перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указывает ведомство.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

Ранее украинские БПЛА атаковали Чечню, в результате пострадали шесть мирных жителей, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
