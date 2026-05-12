В России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей

Свыше десяти новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа Минздрава.

Ведомство предлагает включить в номенклатуру должности врачей по медицине здорового долголетия, физической и реабилитационной медицины, медицинского микробиолога, медицинского логопеда и медпсихолога. Кроме того, в стране могут появиться должности нейропсихолога, нутрициолога, специалистов по физической реабилитации (кинезиоспециалиста) и эргореабилитации (эргоспециалиста).

Также проект приказа Минздрава предусматривает введение новых должностей среднего медперсонала. В их число входят сестра по медицинской реабилитации и специалист по оказанию медпомощи обучающимся.

В то же время в стране могут прекратить набор на ряд устаревших специальностей. Среди них врачи диабетолог, сексолог, педиатр городской (районный), фельдшер-нарколог.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что ведомство снизит бумажную нагрузку на медиков с помощью искусственного интеллекта, пишет 360.ru.

