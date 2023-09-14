Швыткин: Осенью 2023 года новой волны мобилизации в России не будет

По его словам, сейчас все потребности российской армии в зоне проведения спецоперации закрываются военными, которые идут служить по контракту.

Швыткин отметил, что все появляющиеся в информационном пространстве приказы о якобы мобилизации, являются фейком и провокацией со стороны Украины.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и в период военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовых актов, отмечает «Радиоточка НСН».

