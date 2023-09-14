Швыткин: Осенью 2023 года новой волны мобилизации в России не будет
Осенью этого года новой волны мобилизации в России не будет, заявил RTVI заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.
По его словам, сейчас все потребности российской армии в зоне проведения спецоперации закрываются военными, которые идут служить по контракту.
Швыткин отметил, что все появляющиеся в информационном пространстве приказы о якобы мобилизации, являются фейком и провокацией со стороны Украины.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и в период военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовых актов, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц сравнил помощь Украине с бомбардировками Югославии
- СМИ: в Китае пропал ещё один министр
- Развожаев: в Севастополе началось профилактическое гранатометание
- США понадеялись на Гутерриша в вопросе возврата РФ в зерновую сделку
- Швыткин: Осенью 2023 года новой волны мобилизации в России не будет
- Дуда усомнился в размещении ядерного оружия в Польше
- Жителя Ингушетии задержали за попытку вступить в ВСУ
- Рогов: группа бойцов ВСУ сдалась без боя на Времевском выступе
- В Казахстане отменили гастрольный тур команды КВН «Камызяки»
- Число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru