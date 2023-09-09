«Никаких волн и волнишек»: Депутат Картаполов отверг слухи о новой мобилизации

«Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь», - утверждает депутат.

По его словам, для каких-либо ротаций в зоне проведения спецоперации, если такие потребуются, будут задействовать военнослужащих по контракту. Картаполов заявил, что в России набрали болльше 200 тысяч контрактников.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

