Швейцария исключила участие в военных миссиях на Украине
Минобороны Швейцарии заявило, что страна не будет направлять военных в Украину в рамках обсуждаемой «коалиции желающих», сообщает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что участие в операциях по принуждению к миру для Берна исключено.
Как пояснили в министерстве, согласно закону о вооружённых силах, швейцарские военные могут принимать участие только в миротворческих миссиях, одобренных ООН или ОБСЕ. В случае поступления запроса, вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Федерального совета, а также одобрен парламентом.
Речь идет исключительно о многосторонних миротворческих операциях с международным мандатом, подчеркнули в ведомстве.
Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер провела переговоры с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, где обсуждалась тема мирного урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пандемию не ждать: Что будет с пассажиром с лихорадкой денге, прилетевшим в Россию
- Эстония выразила протест Москве из-за повреждения дипмиссии ЕС в Киеве
- Швейцария исключила участие в военных миссиях на Украине
- На Украине предсказали народный бунт из-за закрытия УПЦ
- СМИ: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным
- Суд арестовал мэра Владимира по делу о получении взятки
- Выводы о мощи шведских ракет назвали преждевременными
- Тренер Плющев призвал вернуть в КХЛ правило трех очков
- Россиянам рассказали о главном симптоме нового штамма коронавируса
- Врач назвала обязательные обследования для «ипохондриков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru