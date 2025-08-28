Швейцария исключила участие в военных миссиях на Украине

Минобороны Швейцарии заявило, что страна не будет направлять военных в Украину в рамках обсуждаемой «коалиции желающих», сообщает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что участие в операциях по принуждению к миру для Берна исключено.

Как пояснили в министерстве, согласно закону о вооружённых силах, швейцарские военные могут принимать участие только в миротворческих миссиях, одобренных ООН или ОБСЕ. В случае поступления запроса, вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Федерального совета, а также одобрен парламентом.

Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС

Речь идет исключительно о многосторонних миротворческих операциях с международным мандатом, подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер провела переговоры с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, где обсуждалась тема мирного урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».

