«Шутить продолжает, забывая, что он президент». Эксперты о ста днях правления Зеленского

В должность главы государства Зеленский вступил 20 мая 2019 года. До избрания Зеленский был знаменит как комедийный актер, продюсер и сценарист. Являлся основателем и худруком студии «Квартал-95» и капитаном команды КВН «95-й квартал». Его деятельность до политики, как высказывались многие, способствовала Зеленскому в победе на выборах. Однако, позднее ему предрекали падение рейтингов.

«Если к парламентским выборам он выйдет на уровне поддержки 35%, это будет большой успех, учитывая условия той страны, которую он возглавит. Поэтому если кто-то считает, что он может войти в должность президента и сохранить уровень поддержки, который был во время избирательной кампании, то ошибается. В президентской кампании ему удалось, как артисту, понравиться всем, а в политике так не бывает. Любое его действие в статусе президента неминуемо будет вести к потере уровня доверия, к падению рейтинга», — предупреждал в эфире НСН экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Но к середине июня рейтинг президента Владимира Зеленского сохранял высокие позиции – 50% украинцев были довольные его работой, 38% респондентов не сформулировали позицию и 14% - критиковали деятельность действующего президента. При этом деятельностью Рады были не удовлетворены 90% опрошенных.

Последние события развеяли и неверия политологов в успех партии Зеленского «Слуга народа» в выборах в Верховную Раду. Депутаты президентской партии набрали 43% голосов и забрали 124 мандата из 225 существующих.

«Я могу с уверенностью утверждать, что отменить результаты выборов нереально. Дело в том, что такой фантастический успех команды Зеленского легитимирует роспуск Рады и досрочное голосование даже при возможном нарушении буквы закона. Слишком убедительная победа у него, поэтому ни один суд не решиться отменить такие результаты», - прокомментировал директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН.

При этом, Украине предрекают падение из-за движения Зеленского к установлению диктатуры в стране.

«Жесткий контроль, подконтрольность, все голосуют только по команде, никакой самостоятельности. Кураторы от Зеленского уже предупредили, что если кто-то в свободное время будет вести переговоры с другими лицами по поводу каких-то голосований, получения взяток, то они будут исключены не только из фракции, но и выгнаны из Рады. Такая проведена воспитательная работа, чтобы люди знали. Или вы слушаете Зеленского, или вы уже не депутат. Получится или не получится, это другое. Но зная его методы работы и его возможности, он это может сделать. И тогда получится, что все депутаты будут исполнителями команды», — в эфире НСН сказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Несмотря на обращение Зеленского к коллегам-политикам не вешать в своих кабинетах его портрет, в медиа-пространстве прошла информация об аукционе бюстов украинского президента. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что на Украине, вероятнее всего, сформируется культ личности Зеленского.



«Все президенты подбирают таких чиновников себе в аппарат, которые готовы лизать сапоги, если надо будет. Это главное качество любого государственного служащего, что он должен, если надо, поцеловать задницу вышестоящего, президента - так тем более.

Я думаю, что в Зеленском одновременно сидит и коммунист, и капиталист. С одной стороны занимается социальной демагогией и популизмом, биомассы всякие и "лошарики" любят это, а с другой стороны - хочет деньги зарабатывать. На бюстиках можно очень хорошо зарабатывать. Все ради прикола будут покупать, это же модно сейчас – по приколу. А потом это войдет уже в историю – главное начать. Затем это станет культом. Это формирование культа личности, однозначно», - сказал он.