Марионеточный премьер. На Украине оценили выбор Зеленского
Руководитель Фонда «Украинская политика» прокомментировал НСН кандидатуру возможного нового главы правительства.
Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы правительства Украины. Президент собирается 29 августа на первом заседании обновлённой Верховной рады представить на этот пост заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука. Об этом стало известно «Украинской правде» от собственных источников. По данным издания, завтра Зеленский и руководство офиса президента проведут собеседования и консультации по претендентам на министерские должности в правительстве.
Гончарук – чисто технический кандидат. Об этом в комментарии НСН заявил глава Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Этот человек не был известен ране какими-либо серьёзными достижениями. Понятно, что управлять страной больше будет офис президента. Гончарук, несомненно, ориентирован на западные структуры, западную модель управления. Скорее всего, он будет привлекать оттуда советников, возможно, даже и людей на посты в кабинете министров. Украина, как государство, очень зависима от запада, поэтому не может позволить себе такую роскошь - отказаться от западных специалистов и менеджеров. Опыта управленческого у Гончарука нет, и это означает, что Зеленский берёт в свои руки ещё и правительство», - отметил собеседник НСН.
Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский обозначил Гончарука одним из двух фаворитов на должность главы кабинета министров. Другим бизнесмен назвал топ-менеджера «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко.
До этого Владимир Зеленский назначил начальником Службы безопасности президента Украины Максима Донца – экс-охранника Коломойского. Главой администрации стал юрист, адвокат Андрей Богдан, который представлял, в том числе, интересы олигарха. В 2014 году Богдан был советником Коломойского, который возглавлял тогда Днепропетровскую областную администрацию.
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