Штурмовики ЧВК «Вагнер» освободили еще два квартала в Артемовске
Российские силы заняли еще два квартала на северо-западе и юго-востоке Артемовска (Бахмут). Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск», - заявили в военном ведомстве.
Минобороны уточнило, что бойцы воздушно-десантных войск сковали действия ВСУ на флангах «Вагнера». Поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады и 54-й механизированной бригады украинской армии
По данным ведомства, российская авиация за последние сутки совершила шесть боевых вылетов, пишет газета «Известия».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».
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