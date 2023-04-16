Штурмовики ЧВК «Вагнер» освободили еще два квартала в Артемовске

«На донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск», - заявили в военном ведомстве.

Минобороны уточнило, что бойцы воздушно-десантных войск сковали действия ВСУ на флангах «Вагнера». Поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады и 54-й механизированной бригады украинской армии

По данным ведомства, российская авиация за последние сутки совершила шесть боевых вылетов, пишет газета «Известия».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».

