Подразделения «Вагнера» сражаются за железнодорожный узел в Артемовске

«Они (силы ВСУ – прим. НСН) переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их просто уже догоняем», — отметил боец.

По его словам, Артемовск находится почти под полным контролем российских сил.

«Сильного контакта нет, сопротивления также нет... Центр уже наш, двигаемся по остальным направлениям, зачищаем», — пояснил представитель ЧВК «Вагнер».

Ранее пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона назвал бои в Артемовске самыми кровавыми за последние десятилетия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

