Подразделения «Вагнера» сражаются за железнодорожный узел в Артемовске
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут бои с частями Вооруженных сил Украины (ВСУ) за железнодорожный узел Артемовска (Бахмута) на западе населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группы.
«Они (силы ВСУ – прим. НСН) переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их просто уже догоняем», — отметил боец.
По его словам, Артемовск находится почти под полным контролем российских сил.
«Сильного контакта нет, сопротивления также нет... Центр уже наш, двигаемся по остальным направлениям, зачищаем», — пояснил представитель ЧВК «Вагнер».
Ранее пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона назвал бои в Артемовске самыми кровавыми за последние десятилетия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 094 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+6 841 / сут.
- Бывший разведчик США: Зеленско убьют украинцы во время бунта
- Подразделения «Вагнера» сражаются за железнодорожный узел в Артемовске
- Беспилотник с взрывчаткой обнаружили в Брянске
- В США начали сомневаться в успешности контрнаступления ВСУ
- В РФ подразделение Henkel начало русифицировать бренды до завершения продажи активов
- На Украине сообщили о возвращении пленных в ходе пасхального обмена
- Российские военные поразили пункт размещения наемников «Иностранного легиона» в ДНР
- ЧВК «Вагнер» показала отправку военнопленных перед Пасхой
- Президент Путин поздравил православных россиян со Светлой Пасхой
- Реакция отторжения. Финляндия собирается отказаться от демилитаризованного статуса Аландских остовов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru