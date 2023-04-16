Подразделения «Вагнера» сражаются за железнодорожный узел в Артемовске

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут бои с частями Вооруженных сил Украины (ВСУ) за железнодорожный узел Артемовска (Бахмута) на западе населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группы.

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«Они (силы ВСУ – прим. НСН) переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их просто уже догоняем», — отметил боец.

По его словам, Артемовск находится почти под полным контролем российских сил.

«Сильного контакта нет, сопротивления также нет... Центр уже наш, двигаемся по остальным направлениям, зачищаем», — пояснил представитель ЧВК «Вагнер».

Ранее пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона назвал бои в Артемовске самыми кровавыми за последние десятилетия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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