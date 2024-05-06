Песков связал учения с ядерным оружием с готовностью Запада отправить войска на Украину
Российские учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с заявлениями о готовности отправить войска на Украину, звучащими на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что имеет в виду высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, представителей Великобритании и США о намерении направить вооруженные контингенты на украинскую территорию.
«Фактически, выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации... он беспрецедентный и конечно, он требует особого внимания», — подчеркнул Песков.
Ранее Минобороны сообщило, что Генштаб по поручению российского лидера Владимира Путина начал подготовку учений с ракетными соединениями Южного военного округа с авиацией и силами Военно-Морского флота. Планируется в том числе практическая отработка вопросов подготовки и использования нестратегического ядерного оружия, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru