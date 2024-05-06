Путин поручил провести учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада
Генштаб по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ в ближайшее время, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в рамках учения будут проработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
В ведомстве подчеркнули, что эти учения являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.
Ранее Минобороны ФРГ заподозрило Россию во влиянии на работу GPS в странах Балтии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru