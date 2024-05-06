Путин поручил провести учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада

Генштаб по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ в ближайшее время, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве отметили, что в рамках учения будут проработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В ведомстве подчеркнули, что эти учения являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

Ранее Минобороны ФРГ заподозрило Россию во влиянии на работу GPS в странах Балтии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Военные УченияГенштаб ВС РФВладимир ПутинЯдерные Испытания

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