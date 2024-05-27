Шольц считает, что Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет
27 мая 202400:38
Украину не примут в состав Североатлантического альянса в ближайшем будущем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.
По его словам, вероятно, этого не случится в следующие 30 лет. Глава правительства напомнил, что говорил об этом публично во время визита в Москву в начале 2022 года. Также Шольц указал, что делал подобное заявление в Киеве два с половиной года назад.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вступит в НАТО после победы над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru