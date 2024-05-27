Шольц считает, что Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет

По его словам, вероятно, этого не случится в следующие 30 лет. Глава правительства напомнил, что говорил об этом публично во время визита в Москву в начале 2022 года. Также Шольц указал, что делал подобное заявление в Киеве два с половиной года назад.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вступит в НАТО после победы над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

