Шольц выступил против ударов ВСУ по России западным оружием

Глава правительства Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали западное оружие для ударов по объектам на территории России. Слова канцлера приводит издание Tagessghau.

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Шольц отметил, что не видит причин для расширения зоны применения оружия, поставленного западными странами.

Канцлер напомнил, что существуют конкретные правила поставок немецкого оружия Украине. По его словам, Берлин стремится к тому, чтобы предотвратить перерастание конфликта в мировую войну.

Министерство обороны ФРГ 19 мая запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / @santegidionews
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