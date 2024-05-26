Шольц выступил против ударов ВСУ по России западным оружием

Более десятка населенных пунктов в Харьковской области перешло под российский контроль с середины мая Мантуров: самолеты зарубежного производства в парках российских авиакомпаний ремонтируют своевременно Норвегия продлила запрет на въезд российских туристов РПЛ объявила расписание стыковых матчей между клубами высшей и Первой лиг