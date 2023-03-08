Шольц: Конфликт на Украине будет длиться долго

Он отметил, что с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов.

Также канцлер отметил, что последний год много раз и подолгу говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным об Украине. При этом не может быть речи о навязанном Россией мире на Украине.

