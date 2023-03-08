Шольц: Конфликт на Украине будет длиться долго
8 марта 202303:37
Конфликт вокруг Украины продлится еще долго, сообщил во время встречи с согражданами в Котбусе глава немецкого правительства Олаф Шольц.
Он отметил, что с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов.
Также канцлер отметил, что последний год много раз и подолгу говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным об Украине. При этом не может быть речи о навязанном Россией мире на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru