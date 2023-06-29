Шольц: Киев не добился крупного прорыва в ходе контрнаступления

«Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта», — сказал он.

Политик также высказался в пользу вывода войск России с территории бывшей советской республики и против замораживания конфликта.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал контрнаступление тяжелым этапом, во время которого требуется терпение и соответствующий подход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

