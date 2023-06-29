Шольц: Киев не добился крупного прорыва в ходе контрнаступления
Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед, сообщил телеканалу ARD канцлер Германии Олаф Шольц
«Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта», — сказал он.
Политик также высказался в пользу вывода войск России с территории бывшей советской республики и против замораживания конфликта.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал контрнаступление тяжелым этапом, во время которого требуется терпение и соответствующий подход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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