Путин: Москва готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей 2022 года

В ходе совещания с членами правительства он напомнил, что укзанные договорённости «были парафированы украинской делегацией».



«Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», — сказал глава государства.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что в нынешней ситуации завершение конфликта РФ и Украины без личной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможно.

