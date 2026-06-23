Путин: Москва готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей 2022 года

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые были достигны в Стамбуле в 2022 году. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе совещания с членами правительства он напомнил, что укзанные договорённости «были парафированы украинской делегацией».

«Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», — сказал глава государства.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что в нынешней ситуации завершение конфликта РФ и Украины без личной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможно.

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ФОТО: ТАСС
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