Залужный отчитался перед Милли о ходе контрнаступления ВСУ

Отмечается, что стороны провели телефонный разговор. Залужный заявил, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу.

По его словам, подразделения ВСУ продолжают попытки прорвать российскую оборону. Залужный признал, что Вооруженные силы РФ создали мощную систему укреплений.

Также главком ВСУ рассказал Милли о потребностях украинской армии в боеприпасах и средствах разминирования.

В интервью газете Washington Post советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал контрнаступление тяжелым этапом, во время которого требуется терпение и соответствующий подход, передает «Радиоточка НСН».

