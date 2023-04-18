Песков объяснил, почему Путин посетил зону СВО без Шойгу и Герасимова

Комментируя поездку Владимира Путина в зону СВО он указал, что было бы очень рискованно, если бы с российским лидером отправились также глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов.

«Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику», - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что Шойгу и Герасимов участвовали в совещаниях по видеоконференцсвязи.

Ранее Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, сообщает RT.

