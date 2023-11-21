Шойгу: ВСУ не удалось провести десантную операцию на Херсонском направлении

Все попытки украинских сил провести десантную операцию на Херсонском направлении провалились, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, части морской пехоты и сил специальных операций ВСУ несут колоссальные потери из-за слаженных действий российских сил. Так, за ноябрь ВСУ потеряли свыше 13 тысяч 700 человек.

Шойгу: Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов

В начале ноября Шойгу говорил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. В ходе тематического селекторного совещания он указал, что украинская армия несёт большие потери несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМинобороны РФСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры