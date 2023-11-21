Шойгу: ВСУ не удалось провести десантную операцию на Херсонском направлении

В начале ноября Шойгу говорил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. В ходе тематического селекторного совещания он указал, что украинская армия несёт большие потери несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

