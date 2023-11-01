Шойгу: Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в октябре российские средства ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ, сообщает РИА Новости.

Шойгу: ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки оружия НАТО

В ходе селекторного совещания он уточнил, что это, в том числе, 37 самолётов, а также шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, которые США передали Украине.

«37 самолётов – это почти в два раза больше того количества, которое гарантировано обещано поставкам Украине по самолётам F-16. То есть при такой работе наших систем ПВО это, примерно, на 20 дней работы», - подчеркнул министр.

Ранее Шойгу заявил об укреплении западных рубежей России из-за планируемых поставок Киеву истребителей F-16, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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