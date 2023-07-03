Шойгу: Мятеж 24 июня провалился благодаря верности ВС присяге и воинскому долгу

Попытка вооруженного мятежа в России 23-25 июня провалилась прежде всего благодаря верности военных присяге и воинскому долгу, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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«Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Благодарю личный состав за добросовестную службу», - сказал министр обороны.

По его словам, украинская сторона в зоне проведения спецоперации не достигла целей ни на одном направлении.

Шойгу также заявил о завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
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