Шойгу: Мятеж 24 июня провалился благодаря верности ВС присяге и воинскому долгу
Попытка вооруженного мятежа в России 23-25 июня провалилась прежде всего благодаря верности военных присяге и воинскому долгу, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Благодарю личный состав за добросовестную службу», - сказал министр обороны.
По его словам, украинская сторона в зоне проведения спецоперации не достигла целей ни на одном направлении.
Шойгу также заявил о завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru