Шойгу: Мятеж 24 июня провалился благодаря верности ВС присяге и воинскому долгу

«Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Благодарю личный состав за добросовестную службу», - сказал министр обороны.

По его словам, украинская сторона в зоне проведения спецоперации не достигла целей ни на одном направлении.

Шойгу также заявил о завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия, передает «Радиоточка НСН».

