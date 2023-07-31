Шойгу: ВС РФ освободили от ВСУ Ковалевку и Сергеевку

Он также сообщил об освобождении железнодорожной станции Молчановка на купянском направлении.

Шойгу отметил, что российские военные сорвали на ореховском направлении масштабную попытку ВСУ прорвать оборону российских войск. Украинская сторона, в свою очередь, бросает новые силы на штурм позиций ВС РФ, но продвижение противника не допущено благодаря профессиональным действиям российских войск.

Ранее стало известно, что Россия работает над созданием комплексов противоспутниковой борьбы на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д и самолета Ил-76. В частности, в РФ разрабатывают комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе МиГ-31Д и боевую лазерную систему А60 «Сокол-Эшелон» на базе Ил-76. Также в стране работают над лазерной системой «Пересвет», напоминает RT.

