Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине идёт по плану

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать более активных действий в ДНР и на харьковском направлении, он отметил, что о тактике следует спрашивать у Минобороны РФ.

«Что касается вопросов дальнейших тактических шагов, то это в министерство обороны. Я лишь могу сказать: операция идёт по плану, она продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что в ходе спецоперации высокоточным оружием поражены пункты дислокации двух бригад Вооружённых сил Украины в Харькове, сообщает RT.