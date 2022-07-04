Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине идёт по плану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация Вооружённых сил России на Украине идёт по плану, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать более активных действий в ДНР и на харьковском направлении, он отметил, что о тактике следует спрашивать у Минобороны РФ.

«Что касается вопросов дальнейших тактических шагов, то это в министерство обороны. Я лишь могу сказать: операция идёт по плану, она продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что в ходе спецоперации высокоточным оружием поражены пункты дислокации двух бригад Вооружённых сил Украины в Харькове, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков
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