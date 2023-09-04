Шойгу понадеялся на «здравый смысл» от нового министра обороны Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал назначение Рустема Умерова главой военного ведомства Украины.
Шойгу отметил, что в Москве не знают Умерова.
«Ожидание только одно - пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов», - сказал министр обороны РФ в комментарии Первому каналу.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье объявил о решении отправить в отставку министра обороны Алексея Резникова. Глава государства предложил назначить на эту должность Рустема Умерова, который руководит Фондом государственного имущества.
По информации газеты The New York Times, отставка Резникова связана с затягиванием конфликта с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».
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