Шойгу понадеялся на «здравый смысл» от нового министра обороны Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал назначение Рустема Умерова главой военного ведомства Украины.

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Шойгу отметил, что в Москве не знают Умерова.

«Ожидание только одно - пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов», - сказал министр обороны РФ в комментарии Первому каналу.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье объявил о решении отправить в отставку министра обороны Алексея Резникова. Глава государства предложил назначить на эту должность Рустема Умерова, который руководит Фондом государственного имущества.

По информации газеты The New York Times, отставка Резникова связана с затягиванием конфликта с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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