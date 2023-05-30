Шойгу озвучил потери ВСУ в мае

Потери Украины в мае составили 16 тысяч военнослужащих, более 400 танков и 466 беспилотников. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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По его словам, результату способствовала эффективная работа российских войск.

Киев потерял, в том числе, 16 самолетов и пять вертолетов, заключил глава оборонного ведомства.

Шойгу также отчитался о перехвате 29 ракет Storm Shadow за прошедший месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:Минобороны РФСергей Шойгу

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