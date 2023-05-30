Шойгу озвучил потери ВСУ в мае
30 мая 202313:33
Потери Украины в мае составили 16 тысяч военнослужащих, более 400 танков и 466 беспилотников. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, результату способствовала эффективная работа российских войск.
Киев потерял, в том числе, 16 самолетов и пять вертолетов, заключил глава оборонного ведомства.
Шойгу также отчитался о перехвате 29 ракет Storm Shadow за прошедший месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru