Украинский военный рассказал о массовом бегстве бойцов ВСУ
Украинские военные массово бегут с фронта, благодаря чему российская армия продвигается ближе к позициям противника. Об этом рассказал неназванный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с изданием «Страна.ua».
По словам военного, удары российской артиллерии действуют на многих в ВСУ деморализующе, отмечает телеканал «360».
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. […] И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», — рассказал собеседник издания.
По словам военнослужащего, чаще бегут со своих позиций бойцы территориальной обороны. Они считаются наиболее ненадежными среди ВСУ, поэтому командование старается добавить в подразделения к новобранцам военных с боевым опытом, отмечает Ura.ru.
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