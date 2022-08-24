Украинский военный рассказал о массовом бегстве бойцов ВСУ

По словам военного, удары российской артиллерии действуют на многих в ВСУ деморализующе, отмечает телеканал «360».

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. […] И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», — рассказал собеседник издания.

По словам военнослужащего, чаще бегут со своих позиций бойцы территориальной обороны. Они считаются наиболее ненадежными среди ВСУ, поэтому командование старается добавить в подразделения к новобранцам военных с боевым опытом, отмечает Ura.ru.

